"Уполномоченного представителя Президента РФ" в оккупированном Крыму приговорили к крупному сроку
|08:41 19.03.2019
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|Крым
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам тюрьмы "уполномоченного представителя Президента РФ" в оккупированном Крыму Олега Белавенцева.
Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает "Апостроф"
Суд признал Белавенцева виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.
Следствие доказало, что Белавенцев с февраля-марта 2014 года был в Крыму и по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, помогал военнослужащим РФ сотрудничать с военными казачьими обществами.
Это сотрудничество имело целью нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, "путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины". Кроме того Белавенцев подстрекал украинских военнослужащих совершить государственную измену.
Напомним, 18 марта Владимир Путин прилетел в оккупированный Крым для участия в "торжествах, посвященных годовщине референдума".
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