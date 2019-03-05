Крымскотататарский активист Эдем Бекиров намерен объявить голодовку

08:21 19.03.2019 0 комментариев Крым

Крымскотататарский активист Эдем Бекиров, который находится в критическом состоянии в СИЗО Симферополя, намерен объявить голодовку.

Об этом QHA media рассказал адвокат узника Ислям Велиляев.

Эдем-ага решил объявлять голодовку и планирует держать ее… Я ему объясняю, уговариваю его, что это смерть. Но он говорит: лучше смерть, чем так сидеть.

По информации Велиляева, показатель сахара в крови у его подзащитного сегодня был на отметке 16, давление — 160/90.

«Он весь розовый, багровый, лицо красное. Я даже не узнал его», — рассказал адвокат.

Бекиров болен сахарным диабетом. Уровень сахара в его крови практически не снижается, отмечает Велиляев, а инсулин, который колют несколько раз в день, не помогает.

Медики приходят, делают укол и уходят к себе в медблок. И все — а что с ним дальше? Может — такая же ситуация, которая в пятницу была, когда нижняя губа «упала» и подбродок весь опух. Хорошо, что сокамерник начал поднимать шум — пришли сделали укол антигистаминный. А если бы этого не было? Отек бы перекрыл горло… И что? Он умер бы… И написали бы: «умер от сердечной недостаточности». А умер бы он от отека… Нормально это?

По словам адвоката, планируемой голодовкой Бекиров хочет добиться перевода под домашний арест либо перевода в медсанчасть.

«Хотя бы — в медсанчасть. Потому что он находится в спецблоке, где нет холодильника. Продукты, которые дочь (Бекирова) передала 15 числа — все пропали. Он говорит: «Я их все выбросил». Нет условий хранения продуктов».

Пока было холодно, еда хранилась на подоконнике. Велялияев утверждает, что начальник СИЗО всячески препятствует тому, чтобы в камеру Бекирову поставили холодильник.

«Будем надеяться, что он не будет держать голодовку, потому что это (в его состоянии) — смерть. Впадет в «сахарную» кому… И она неизбежно может быть, стоит ему не поесть — и все. Эдем Бекиров и говорит: «мне уже есть нечего, потому что у меня — все продукты — пропали», — рассказывает Велиляев.

По его словам, во время визита в СИЗО крымского «омбудсмена» Людмилы Лубиной начальник следственного изолятора пообещал, что в камере Бекирова появится холодильник. Но слова не сдержал.

15 марта сообщалось, что Эдем Бекиров находится в критическом состоянии — он не может выйти на прогулку и спит сидя.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он заявил, что направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

На следующий день «Киевский районный суд» Симферополя заключил под стражу Бекирова на два месяца, до 11 февраля 2019 года. ФСБ вменяет Бекирову хранение и передачу взрывчатых веществ и боеприпасов.

12 февраля «суд» в оккупированном РФ Крыму оставил Бекирова под стражей на два месяца — до 12 апреля. Во время заседания ему стало плохо. Вызвали врача. Ислям Велиляев подавал апелляционную жалобу на решение «суда» первой инстанции и просил изменить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест в связи с состоянием его здоровья. «Суд» жалобу не удовлетворил.



Ещё на эту тему:

14:01 19.03.2019
Денісова закликає забезпечити невідкладну меддопомогу Бекірову
08:41 18.03.2019
У Криму замість медичної допомоги політв'язень зазнає тортур
19:01 15.03.2019
Чубаров: затягування з кримськотатарською автономією - велика помилка
16:01 14.03.2019
"Суд" оккупированного Крыма продлил срок ареста гражданскому журналисту Мемедеминову
08:21 14.03.2019
Здоров'я ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова різко погіршилося - почалися судоми
12:01 12.03.2019
Политзаключенного Салединова поместили в спецблок СИЗО в РФ
08:01 11.03.2019
В России задержали активистов «Крымской солидарности»
10:41 07.03.2019
Фигуранты «дела Веджие Кашка», Асан Чапух и Руслан Трубач, находятся в больнице
16:41 06.03.2019
У Криму подовжили арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
09:01 06.03.2019
Окупанти посилили обвинувачення двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
10:41 05.03.2019
Омбудсмен РФ заявила, что политзаключенный Бекиров не жалуется на здоровье
12:41 04.03.2019
Ще одного фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом в окупованому Криму
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
Все новости страны
Греция Греция
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
Все новости страны
Россия Россия
12:01 19.03.2019
ВМФ РФ отработали в Каспийском море вывод из строя систем навигации на самолётах "противника"
11:21 19.03.2019
Более тысячи артиллеристов в Волгоградской области провели тренировку в системе РОК
09:41 19.03.2019
Норвегія має докази глушіння Росією сигналів GPS під час військових навчань
09:01 19.03.2019
Британская корпорация Survitec из-за санкций приостановила поставки оборудования в Россию
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
15:21 19.03.2019
У Миколаєві відремонтували лоцманський катер “Гард”
15:01 19.03.2019
Уровень безработицы в оккупированном Крыму выше, чем в среднем по России
15:00 19.03.2019
24 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 18 березня
14:41 19.03.2019
Держприкодонслужба України затримала два судна з вимкнутою АІС
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс