Крымскотататарский активист Эдем Бекиров, который находится в критическом состоянии в СИЗО Симферополя, намерен объявить голодовку.

Об этом QHA media рассказал адвокат узника Ислям Велиляев.

Эдем-ага решил объявлять голодовку и планирует держать ее… Я ему объясняю, уговариваю его, что это смерть. Но он говорит: лучше смерть, чем так сидеть.

По информации Велиляева, показатель сахара в крови у его подзащитного сегодня был на отметке 16, давление — 160/90.

«Он весь розовый, багровый, лицо красное. Я даже не узнал его», — рассказал адвокат.

Бекиров болен сахарным диабетом. Уровень сахара в его крови практически не снижается, отмечает Велиляев, а инсулин, который колют несколько раз в день, не помогает.

Медики приходят, делают укол и уходят к себе в медблок. И все — а что с ним дальше? Может — такая же ситуация, которая в пятницу была, когда нижняя губа «упала» и подбродок весь опух. Хорошо, что сокамерник начал поднимать шум — пришли сделали укол антигистаминный. А если бы этого не было? Отек бы перекрыл горло… И что? Он умер бы… И написали бы: «умер от сердечной недостаточности». А умер бы он от отека… Нормально это?

По словам адвоката, планируемой голодовкой Бекиров хочет добиться перевода под домашний арест либо перевода в медсанчасть.

«Хотя бы — в медсанчасть. Потому что он находится в спецблоке, где нет холодильника. Продукты, которые дочь (Бекирова) передала 15 числа — все пропали. Он говорит: «Я их все выбросил». Нет условий хранения продуктов».

Пока было холодно, еда хранилась на подоконнике. Велялияев утверждает, что начальник СИЗО всячески препятствует тому, чтобы в камеру Бекирову поставили холодильник.

«Будем надеяться, что он не будет держать голодовку, потому что это (в его состоянии) — смерть. Впадет в «сахарную» кому… И она неизбежно может быть, стоит ему не поесть — и все. Эдем Бекиров и говорит: «мне уже есть нечего, потому что у меня — все продукты — пропали», — рассказывает Велиляев.

По его словам, во время визита в СИЗО крымского «омбудсмена» Людмилы Лубиной начальник следственного изолятора пообещал, что в камере Бекирова появится холодильник. Но слова не сдержал.

15 марта сообщалось, что Эдем Бекиров находится в критическом состоянии — он не может выйти на прогулку и спит сидя.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он заявил, что направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

На следующий день «Киевский районный суд» Симферополя заключил под стражу Бекирова на два месяца, до 11 февраля 2019 года. ФСБ вменяет Бекирову хранение и передачу взрывчатых веществ и боеприпасов.

12 февраля «суд» в оккупированном РФ Крыму оставил Бекирова под стражей на два месяца — до 12 апреля. Во время заседания ему стало плохо. Вызвали врача. Ислям Велиляев подавал апелляционную жалобу на решение «суда» первой инстанции и просил изменить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест в связи с состоянием его здоровья. «Суд» жалобу не удовлетворил.