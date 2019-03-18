Фінляндія запобігла санкціям ЄС проти офіцера ФСБ, який контролював керченський напад
|20:41 18.03.2019
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|Крым
Фінляндія запобігла внесенню заступника керівника прикордонної служби ФСБ Росії, адмірала Геннадія Медведєва до списку санкцій Євросоюзу.
Про це пише RFE/RL з посиланням на власні дипломатичні джерела, передає Європейська Правда.
За даними джерел, фінська сторона відмовилася додавати ім'я Медведєва до списку. Медведєв брав активну участь в прикордонному фінсько-російському співробітництві, зокрема минулого року брав участь в Арктичному форумі берегових охорон, що відбувся у Фінляндії.
Представництво Фінляндії в ЄС заявило, що не може коментувати індивідуальну позицію країн-членів союзу. Голова МЗС Тімо Сойні не підтвердив, але й не спростував інформацію, пише Yle.
Нагадаємо, 15 березня Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією. У списку ЄС Геннадія Медведєва немає, проте США наклали санкції і на нього, зазначивши, що адмірал безпосередньо контролював і організовував напад на українські кораблі і їхні екіпажі.
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