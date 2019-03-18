Росія цинічно утримує українських моряків, захоплених 25 листопада у Чорному морі, як заручників, бо не хоче вирішувати питання їхнього звільнення під час президентських виборів в Україні.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми від початку вимагали звільнити їх. І дійсно, у розмовах з нами та європейськими союзниками росіяни давали знати, що вони не зроблять цього, тому що не хочуть робити цього протягом періоду президентських виборів в Україні. Дуже цинічне рішення - утримувати їх як заручників через президентські вибори", - сказав він.

Волкер також закликав росіян забезпечити повний доступ до полонених українській стороні та представникам Червоного Хреста.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські "суди" в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.