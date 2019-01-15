Морские порты Украины в январе-феврале 2019 года сократили судооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%, или на 124 судна — до 1726 судов.

Об этом свидетельствуют данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), сообщают Порты Украины.

В частности, Измаильский порт обработал 488 судов, Николаевский — 283, порт «Черноморск» — 258, Одесский — 189, «Южный» — 168, Херсонский — 132, Ренийский — 77, Мариупольский — 56, специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» — 39, Бердянский — 27, Белгород-Днестровский — 5, Усть-Дунайский — 4.

В феврале морские порты обработали 870 судов. В частности, Измаильский порт обработал 268 судов, Николаевский — 136, порт «Черноморск» — 124, Одесский — 93, «Южный» — 85, Херсонский — 61, Ренийский — 38, Мариупольский — 29, СМП «Ольвия» — 17, Бердянский — 11, Белгород-Днестровский — 4, Усть-Дунайский — 4. Скадовский порт не обрабатывал суда в прошлом месяце.

По данным АМПУ, морские порты в январе 2019 года сократили судооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, или на 57 судов — до 856 судов.

По данным АМПУ, морские порты Украины в 2018 году сократили судооборот по сравнению с 2017 годом на 3,1%, или на 370 судов — до 11 654 судов.