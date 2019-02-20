Морской тральщик ЧФ страны оккупанта отработал проводку кораблей за тралом
|20:01 18.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Экипаж морского тральщика (МТЩ) Черноморского флота РФ «Вице-адмирал Захарьин» провел тренировку по проводке за тралом через минные заграждения условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа страны оккупанта, передает PortNews.
Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки флота в рамках сдачи курсовой задачи К-2.
В ходе проводки за тралом экипаж тральщика выполнил задачу по очистке фарватера от условных противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения тактической группе противодиверсионных катеров Новороссийской ВМБ Черноморского флота.
Ещё на эту тему:
13:21 18.03.2019
Россия продолжит миллитаризацию оккупированного Крыма
Россия продолжит миллитаризацию оккупированного Крыма
15:41 15.03.2019
Морская авиация и фрегат ЧФ оккупантов в ходе учений пытались уничтожить друг друга
Морская авиация и фрегат ЧФ оккупантов в ходе учений пытались уничтожить друг друга
14:01 15.03.2019
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
12:01 15.03.2019
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол
10:01 15.03.2019
Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного - Полозов
Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного - Полозов
21:01 14.03.2019
Російські тюремники не видали українському військовополоненому моряку Будзилу жодного листа від його рідних
Російські тюремники не видали українському військовополоненому моряку Будзилу жодного листа від його рідних
19:01 14.03.2019
В оккупированном Севастополе 18 марта заработает "мобильный комплекс отбора граждан на военную службу"
В оккупированном Севастополе 18 марта заработает "мобильный комплекс отбора граждан на военную службу"
12:01 14.03.2019
Силовики оккупированного Крыма провели учение "по освобождению" российского судна у берегов Турции
Силовики оккупированного Крыма провели учение "по освобождению" российского судна у берегов Турции
10:21 14.03.2019
Фрегат ЧФ страны оккупанта учился уничтожать крылатые ракеты
Фрегат ЧФ страны оккупанта учился уничтожать крылатые ракеты