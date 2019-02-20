Экипаж морского тральщика (МТЩ) Черноморского флота РФ «Вице-адмирал Захарьин» провел тренировку по проводке за тралом через минные заграждения условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа страны оккупанта, передает PortNews.

Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки флота в рамках сдачи курсовой задачи К-2.



В ходе проводки за тралом экипаж тральщика выполнил задачу по очистке фарватера от условных противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения тактической группе противодиверсионных катеров Новороссийской ВМБ Черноморского флота.