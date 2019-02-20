Попри міст, Крим ізольований - Le Monde
|19:41 18.03.2019
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|Крым
"Стримана ейфорія". Керченський міст не приніс очікуваної вигоди.
Він став символом анексії Криму, з'явившись на футболках і чашках у сувенірних магазинах. Однак ейфорія довкола нього обмежена, пише Le Monde, передає УНІАН.
"Чотири порти у Керчі, здається, задихаються", - зазначає газета.
По-перше, із дванадцяти поромів, які раніше забезпечували зв'язок між Росією та Кримом, залишилося два. Бухти зазнали впливу ерозії.
"Втрачається лік оголошень "продаю" чи "здаю", - додає газета. - Перехідний період затягується".
Місцевим жителям доводиться призвичаюватися до змін - від заборони на картки Visa до "капризного" інтернету.
Газета нагадує, що Гітлер планував спорудити міст на цьому місці у 1943-му, а після перемоги над фашистами у 1944-му міст таки з'явився. Однак він обвалився через мороз.
"Сталін про це мріяв, а Путін зробив, - підсумовує видання. - Як незмивний символ для уникнення повернення назад".
"Влада намагається зламати закореніле відчуття ізольованості", - додає газета.
На білбордах у центрі Керчі, на фоні фотографій Асада та Аксьонова, влада хизується відправленням до півострова 226 іноземних делегацій за 2014-19 роки із тринадцяти різних країн.
"Однак, попри міст, кримчани відчувають себе ізольованими від зовнішнього світу".
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