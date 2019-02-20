Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відзначив зміну настроїв населення в окупованому Криму після п'яти років російської окупації.

В інтерв’ю «Прямому» Чубаров наголосив, що загальні настрої всіх кримчан «кардинально відмінні» від того, що було п’ять років тому, повідомляє УНІАН.

«Ті, хто повірили Росії, вони тверезіють. А ті, хто одразу розуміли, що Росія туди приходить з військами не для того, щоб приносити якесь добро, - переконалися в тому, що вони тоді зайняли правильну позицію. Зокрема таке розуміння є у кримських татар», – зазначив Чубаров.

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.



