СБУ викрила уродженця Криму, завербованого російськими спецслужбами

19:01 18.03.2019 0 комментариев Крым

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили уродженця Криму, якого російські спецслужби завербували з метою отримання даних про дислокацію Збройних Сил України в Херсонській області.

Як повідомляє прес-центр СБУ в понеділок, встановлено, що співробітники Управління ФСБ в АРК та м. Севастополі завербували уродженця Криму, якому було присвоєно псевдонім "Ніч", передає Інтерфакс-Україна.

Його завданням був збір і передання актуальних відомостей про місця дислокації військової техніки ЗСУ на території Херсонської області, членів ДУК "Правий сектор", лідерів кримськотатарських громадських об'єднань "Аскер" і батальйону ім. Н.Челебіджіхана.

Співробітники СБУ задокументували, що залучення українця до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України відбувалося під час його виїзду на тимчасово анексовану територію АРК. Для цього представники російської спецслужби штучно створили компрометуючу ситуацію. Крім того, з застосуванням фізичного та психологічного тиску, погроз на адресу членів сім'ї громадянина співробітники ФСБ РФ змусили його дати неправдиві свідчення про нібито підготовку активістами українських громадсько-політичних організацій терористичних актів у Криму.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



Ещё на эту тему:

19:41 18.03.2019
Попри міст, Крим ізольований - Le Monde
19:21 18.03.2019
Загальні настрої всіх кримчан «кардинально відмінні» від того, що було п’ять років тому
18:01 18.03.2019
ФСБ заборонила дітям з Криму виступати на конкурсі пісні в Україні
17:21 18.03.2019
Окупанти присудили незгодним із анексією Криму загалом 257 років за гратами, ці цифри продовжують рости
16:21 18.03.2019
Білоруські недержавні ЗМІ оголосили бойкот послу Росії через анексований Крим
10:41 18.03.2019
Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс
08:21 18.03.2019
Росія вже втратила 150 мільярдів і продовжує розплачуватися за анексію Криму / Інфографіка
18:41 15.03.2019
У США назвали ситуацію в Керченській протоці проблемою для поставок СПГ Україні
17:01 15.03.2019
Все менше росіян вважають окупацію Криму "корисною"
16:21 15.03.2019
Збитки Росії від торговельних санкцій за анексію Криму у 2018 році становили 6,3 мільярда доларів
16:01 15.03.2019
У Держдумі хочуть компенсації від України і ЄС за "25 років анексії Криму"
09:41 15.03.2019
Денісова заявила про критичну ситуацію з лікуванням в РФ українських політв'язнів
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
Все новости страны
Греция Греция
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
Все новости страны
Россия Россия
16:01 18.03.2019
МЗС Литви: Росія має відчувати політичні і фінансові наслідки своєї агресії
13:41 18.03.2019
Росія і Білорусь проведуть масштабні військові тренування, щоб гарантувати "військову безпеку Союзній державі"
11:01 18.03.2019
В России разрабатывают фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет
09:41 18.03.2019
Кандидат на должность главы Еврокомиссии обещает остановить «Северный поток-2»
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
21:01 18.03.2019
Путин пообещал, что Крым обеспечат водой в полном объёме, не объяснив каким способом
20:41 18.03.2019
Фінляндія запобігла санкціям ЄС проти офіцера ФСБ, який контролював керченський напад
20:21 18.03.2019
РФ цинічно утримує українських моряків як заручників
20:01 18.03.2019
Морской тральщик ЧФ страны оккупанта отработал проводку кораблей за тралом
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс