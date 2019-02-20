Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили уродженця Криму, якого російські спецслужби завербували з метою отримання даних про дислокацію Збройних Сил України в Херсонській області.

Як повідомляє прес-центр СБУ в понеділок, встановлено, що співробітники Управління ФСБ в АРК та м. Севастополі завербували уродженця Криму, якому було присвоєно псевдонім "Ніч", передає Інтерфакс-Україна.

Його завданням був збір і передання актуальних відомостей про місця дислокації військової техніки ЗСУ на території Херсонської області, членів ДУК "Правий сектор", лідерів кримськотатарських громадських об'єднань "Аскер" і батальйону ім. Н.Челебіджіхана.

Співробітники СБУ задокументували, що залучення українця до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України відбувалося під час його виїзду на тимчасово анексовану територію АРК. Для цього представники російської спецслужби штучно створили компрометуючу ситуацію. Крім того, з застосуванням фізичного та психологічного тиску, погроз на адресу членів сім'ї громадянина співробітники ФСБ РФ змусили його дати неправдиві свідчення про нібито підготовку активістами українських громадсько-політичних організацій терористичних актів у Криму.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.