"Перебити ефект Майдану": Окупацією Криму Путіну було важливо показати громадянам РФ, що від революції можуть бути проблеми

18:41 18.03.2019 0 комментариев Крым

Контроль над окупованим Кримом для президента РФ Володимира Путіна є питанням політичного виживання.

Таку думку висловив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає «Обозреватель», повідомляє  УНІАН.

Він зазначив, що росіянам важко довести, що $150 мільярдів, які Росія втратила через санкції, пов'язані безпосередньо з анексією Криму.

"Щодо 150 млрд доларів – це рахуються всі сукупні ефекти, які є. Важко довести громадянам і Путіну, що дуже багато цих речей безпосередньо пов'язані з Кримом. Я вважаю, що пов'язані. За Путіна ніщо не змусить Росію повернути Крим Україні. Півострів для президента РФ – це питання політичного виживання", – сказав він.

Путіну було важливо показати громадянам РФ, що від революції можуть бути проблеми, пояснив Пономарьов.

Він додав, що зараз російському президенту дуже важливо підтримувати цей міф за допомогою Криму.

"Путіну важливо було перебити ефект Майдану. Йому було важливо показати росіянам, що революція успішною не може бути. За допомогою телевізійної пропаганди він це показав. Зараз йому важливо цей міф підтримувати", – сказав політик.


 



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