Очільник МЗС Великої Британії Джеремі Хант у п’яті роковини окупації Криму РФ заявив про засудження відповідних дій Москви, які відбулися в 2014 році.

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Великої Британії, передає Главком.



Він закликав РФ припинити незаконний контроль півострова і міста Севастополь, заявляючи про те, що Велика Британія ніколи не визнає факту окупації.

За словами Джеремі Ханта, лінія поведінки РФ, яка почалася із окупації Криму була продовжена через постачання зброї і персоналу на Донбас, створення Керченського мосту і спроби блокувати українську морську торгівлю через Керченську протоку.



Також Джеремі Хант нагадав про систематичні порушення прав людини в Криму. Глава британського МЗС закликав звільнити як усіх політичних бранців, так і 24 українських моряки, які були захоплені минулого року.



Слід зазначити, що 15 березня Сполучені Штати разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на агресію РФ в Україні.



