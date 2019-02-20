Британський міністр закордонних справ зробив заяву на фоні 5 роковин окупації Криму
|18:21 18.03.2019
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|Крым
Очільник МЗС Великої Британії Джеремі Хант у п’яті роковини окупації Криму РФ заявив про засудження відповідних дій Москви, які відбулися в 2014 році.
Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Великої Британії, передає Главком.
Він закликав РФ припинити незаконний контроль півострова і міста Севастополь, заявляючи про те, що Велика Британія ніколи не визнає факту окупації.
За словами Джеремі Ханта, лінія поведінки РФ, яка почалася із окупації Криму була продовжена через постачання зброї і персоналу на Донбас, створення Керченського мосту і спроби блокувати українську морську торгівлю через Керченську протоку.
Також Джеремі Хант нагадав про систематичні порушення прав людини в Криму. Глава британського МЗС закликав звільнити як усіх політичних бранців, так і 24 українських моряки, які були захоплені минулого року.
Слід зазначити, що 15 березня Сполучені Штати разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на агресію РФ в Україні.
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