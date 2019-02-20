Федеральна служба безпеки Росії заборонила дітям і їхнім батькам з Криму і окупованої частини Донбасу приїжджати в Україну на конкурс української пісні.

Про це заявила представник президента України в парламенті Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

“Ми в Краматорську проводили конкурс (дитячий конкурс „Яскраві діти України“ — ред.) для луганських, донецьких і кримських дітей. На жаль, ФСБ Росії заборонила нашим кримським дітям та їхнім батькам приїжджати на конкурсі. Із шістнадцяти дітей приїхало тільки четверо — ті, хто живуть на неокупованій території України”, — зазначила нардеп.

За її словами, на цьому конкурсі діти-представники кримськотатарського народу співали українські пісні, що стало “тріумфом перемоги державної мови”.