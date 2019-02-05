У Румунії стався сильний землетрус
|17:41 18.03.2019
|0 комментариев
|Румыния
У Румунії в районі Вранча, який розташований біля юеной частини України і кордони Республіки Молдова.
Землетрус стався близько 5 ранку, сила поштовхів досягала 3,5 бала за шкалою Ріхтера, передає УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
Повідомляється, що в південній частині Румунії стався сильний землетрус, в 4:47, в районі Вранча.
Відзначимо, що сейсмічна активність відчувалася в Ковасна (30 км від Епіцентр), Тиргу Секуеск (52 кілометри).
За даними, Національного інституту досліджень і розробок з питань фізики Землі (INCDFP), сила сейсмічної активності досягала 3,5 балів за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, в неділю, 17 березня, на території півострова Ломбок (Індонезія) стався потужний землетрус магнітудою 5,5.
Ещё на эту тему:
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
Серия землетрясений в Азербайджане
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Грецію сколихнув потужний землетрус
18:21 01.02.2019
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
09:41 25.01.2019
Біля грецького острова Родос стався землетрус
Біля грецького острова Родос стався землетрус
09:42 11.01.2019
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
В горах Румынии произошло землетрясение
15:58 13.12.2018
У Греції стався землетрус
У Греції стався землетрус
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение