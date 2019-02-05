У Румунії в районі Вранча, який розташований біля юеной частини України і кордони Республіки Молдова.

Землетрус стався близько 5 ранку, сила поштовхів досягала 3,5 бала за шкалою Ріхтера, передає УНН з посиланням на румунські ЗМІ.

Повідомляється, що в південній частині Румунії стався сильний землетрус, в 4:47, в районі Вранча.



Відзначимо, що сейсмічна активність відчувалася в Ковасна (30 км від Епіцентр), Тиргу Секуеск (52 кілометри).



За даними, Національного інституту досліджень і розробок з питань фізики Землі (INCDFP), сила сейсмічної активності досягала 3,5 балів за шкалою Ріхтера.



Нагадаємо, в неділю, 17 березня, на території півострова Ломбок (Індонезія) стався потужний землетрус магнітудою 5,5.