Журналіст Антон Наумлюк підрахував, що загальний термін ув'язнення, отриманого кримськими татарами й українцями за незгоду з анексією Криму, становить 257 років.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, коли всі пишуть про те, чим обернулася анексія Криму, хотілося б назвати ще декілька цифр.

257 років мають провести кримські татари й українці, засуджені російським судом за політичними мотивами в Криму або у справах, пов'язаних із Кримом. Разом з тими, хто ще не засуджений, але знаходиться в ув'язненні, цей термін становить 312 років", - написав Наумлюк.

Як підкреслив журналіст, "ці цифри продовжують рости".

Як відомо, 18 березня 2014 року в Москві президентом РФ Путіним було підписано так званий договір про "прийняття Криму і Севастополя до складу Росії".