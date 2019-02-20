Окупанти присудили незгодним із анексією Криму загалом 257 років за гратами, ці цифри продовжують рости
|17:21 18.03.2019
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|Крым
Журналіст Антон Наумлюк підрахував, що загальний термін ув'язнення, отриманого кримськими татарами й українцями за незгоду з анексією Криму, становить 257 років.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні, коли всі пишуть про те, чим обернулася анексія Криму, хотілося б назвати ще декілька цифр.
257 років мають провести кримські татари й українці, засуджені російським судом за політичними мотивами в Криму або у справах, пов'язаних із Кримом. Разом з тими, хто ще не засуджений, але знаходиться в ув'язненні, цей термін становить 312 років", - написав Наумлюк.
Як підкреслив журналіст, "ці цифри продовжують рости".
Як відомо, 18 березня 2014 року в Москві президентом РФ Путіним було підписано так званий договір про "прийняття Криму і Севастополя до складу Росії".
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