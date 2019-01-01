Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу

15:01 18.03.2019 0 комментариев Молдова

Cегодня, 18 марта, в рамках аукциона "с молотка", проведенного на регулируемом рынке Фондовой биржи Молдовы, компания Doverie-Invest (Болгария) приобрела 3 173 751 акцию системно значимого банка „Moldindconbank” S.A. единым пакетом в 63,8865%, на общую сумму 764 048 815,74 молдавских леев. 

Ранее компания получила предварительное разрешение Национального Банка Молдовы, сообщает nokta.md со ссылкой на Агенство публичной собственности Республики Молдова. 

Акции банка были выставлены на продажу Агентством публичной собственности в соответствии с положениями ст. 54 (1) Закона № 121/2007 «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» и нормативными актами, регулирующими процедуру торгов.

В соответствии с правилами регулируемого рынка, касающимися организации и проведения сделок с уникальными ценными бумагами на регулируемом рынке Фондовой биржи, данная сделка будет завершена 22 марта 2019 года.

Doverie United-Holding AD был основан в Болгарии в 1996 году как приватизационный фонд с долей участия в более чем 20 предприятиях в 6 различных областях промышленности, которые действуют в 15 городах в Болгарии и других странах Европы.



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