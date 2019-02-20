Білоруські недержавні ЗМІ оголосили бойкот послу Росії через анексований Крим

16:21 18.03.2019 0 комментариев Крым

Білоруські недержавні ЗМІ відмовилися брати участь в прес-конференції посла Росії Михайла Бабича, присвяченій п'ятій річниці анексії українського Криму Росією.

Про це йдеться в заяві п'яти редакцій, опублікованій на сайті "Єврорадіо", інформує Depo.ua.

Заяву підписали головні редактори "TUT.BY" Марина Золотова, "Європейського радіо для Білорусі" Павло Свердлов, агентства "БелаПАН" Ірина Левшина, "Нашої Ниви" Єгор Мартинович, "Народної Волі" Йосип Середич.

"З огляду на заявлену тему прес-конференції, ми не хочемо, щоб присутність наших журналістів там було витлумачено нашими читачами, як підтримка однієї з позицій щодо подій в Криму в 2014 році. Крім того, позиція Росії по цій темі широко і давно відома", - йдеться в заяві.

Вони запевнили, що готові говорити з Бабичем і зацікавлені в його позиції, тому запропонували зустрітися з ним в іншому форматі.

Крім того, 15 березня білоруські громадські активісти закликали журналістів ігнорувати прес-конференцію російського посла щодо Криму.



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