НАТО вимагає від РФ повернути контроль над Кримом Україні

17:01 18.03.2019 0 комментариев Крым

Північноатлантичний альянс закликав повернути Крим Україні, в черговий раз засудивши анексію Криму – акт порушення міжнародного права, який НАТО не визнає і ніколи не визнає.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україну. Ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Крим - територія України" - наголошується у заяві.

У НАТО підкреслили своє рішуче засудження анексії, яку Альянс не визнає і не буде визнавати.
Також союзники висловили стурбованість порушеннями прав людини, здійсненими де-факто російською владою в незаконно анексованому Криму до українців, кримських татар і членів інших місцевих громад. Вони закликали РФ припинити порушення, відпустити політв’язнів і заручників, а також надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму.

"Будь-які спроби узаконити або нормалізувати незаконну та нелегітимну анексію Криму мають закінчитися, включаючи автоматичне введення російського громадянства, вимушене переміщення населення, призов в збройні сили Російської Федерації та незаконне проведення російських виборчих кампаній" - підкреслюється у заяві.

Також НАТО засуджує мілітаризацію півострова і висловлює стурбованість планами РФ з подальшого нарощування військового потенціалу в Чорноморському регіоні.

"Невиправдане використання Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морських сил біля Азовського моря і Керченської протоки в листопаді 2018 року є частиною більшої структури російських агресивних дій в регіоні" - заявили у НАТО, закликавши відпустити українських моряків і повернути кораблі.

Також Альянс висловив підтримку міжнародним санкціям проти Росії.
"Не може бути повернення до "звичайного" бізнесу, поки не відбудеться чітка, конструктивна зміна в діях Росії, що свідчить про дотримання міжнародного права та її міжнародних зобов'язань і обов'язків" - йдеться у заяві.



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