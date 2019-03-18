НАТО вимагає від РФ повернути контроль над Кримом Україні
|17:01 18.03.2019
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|Крым
Північноатлантичний альянс закликав повернути Крим Україні, в черговий раз засудивши анексію Криму – акт порушення міжнародного права, який НАТО не визнає і ніколи не визнає.
Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, яка є в розпорядженні "Європейської правди".
"Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україну. Ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Крим - територія України" - наголошується у заяві.
У НАТО підкреслили своє рішуче засудження анексії, яку Альянс не визнає і не буде визнавати.
Також союзники висловили стурбованість порушеннями прав людини, здійсненими де-факто російською владою в незаконно анексованому Криму до українців, кримських татар і членів інших місцевих громад. Вони закликали РФ припинити порушення, відпустити політв’язнів і заручників, а також надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму.
"Будь-які спроби узаконити або нормалізувати незаконну та нелегітимну анексію Криму мають закінчитися, включаючи автоматичне введення російського громадянства, вимушене переміщення населення, призов в збройні сили Російської Федерації та незаконне проведення російських виборчих кампаній" - підкреслюється у заяві.
Також НАТО засуджує мілітаризацію півострова і висловлює стурбованість планами РФ з подальшого нарощування військового потенціалу в Чорноморському регіоні.
"Невиправдане використання Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морських сил біля Азовського моря і Керченської протоки в листопаді 2018 року є частиною більшої структури російських агресивних дій в регіоні" - заявили у НАТО, закликавши відпустити українських моряків і повернути кораблі.
Також Альянс висловив підтримку міжнародним санкціям проти Росії.
"Не може бути повернення до "звичайного" бізнесу, поки не відбудеться чітка, конструктивна зміна в діях Росії, що свідчить про дотримання міжнародного права та її міжнародних зобов'язань і обов'язків" - йдеться у заяві.
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