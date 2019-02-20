В Кремле не слышали о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины.

Об этом заявил в понедельник, 18 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Мне неизвестно о том, что такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме", - заявил он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в Кремле о такой инициативе услышали впервые, Песков сказал: "Да".

Напомним, приехавший в оккупированный Крым Володин 15 марта заявил, что Киев в течение 25 лет проводил в отношении Крыма разрушительную политику и должен возместить полуострову потери.

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал В.Володин. Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос.

"Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - сказал Володин.