МЗС Литви: Росія має відчувати політичні і фінансові наслідки своєї агресії
|16:01 18.03.2019
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|Россия
Росія має відчувати чіткі дипломатичні, політичні і фінансові наслідки за агресію в Україні, а також провокативні дії в інших регіонах.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком засідання Ради ЄС у Брюссел, пише Європейська правда.
"Ми повинні вживати заходи, я радий, що ми продовжуємо санкції, в тому числі за провокації біля Керченської протоки. Дуже важливо, що це було зроблено одночасно у координації з США та Канадою", - сказав Лінкявічюс.
"Мають бути дуже чітки наслідки – дипломатичні, політичні, фінансові. Це – наше завдання. Ми не можемо легітимізувати те, що незаконно. Ми не можемо створювати прецеденти на майбутнє, тому що таке може статися ще десь", - додав він.
Нагадаємо, 15 березня Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.
В той же день США запровадили санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на триваючу агресію Росії в Україні.
Канада оголосила про запровадження санкцій проти 114 осіб та 15 компаній, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації ситуації на Сході України.
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