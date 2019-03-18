Росія має відчувати чіткі дипломатичні, політичні і фінансові наслідки за агресію в Україні, а також провокативні дії в інших регіонах.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком засідання Ради ЄС у Брюссел, пише Європейська правда.

"Ми повинні вживати заходи, я радий, що ми продовжуємо санкції, в тому числі за провокації біля Керченської протоки. Дуже важливо, що це було зроблено одночасно у координації з США та Канадою", - сказав Лінкявічюс.

"Мають бути дуже чітки наслідки – дипломатичні, політичні, фінансові. Це – наше завдання. Ми не можемо легітимізувати те, що незаконно. Ми не можемо створювати прецеденти на майбутнє, тому що таке може статися ще десь", - додав він.

Нагадаємо, 15 березня Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

В той же день США запровадили санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на триваючу агресію Росії в Україні.

Канада оголосила про запровадження санкцій проти 114 осіб та 15 компаній, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації ситуації на Сході України.