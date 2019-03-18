Глава МЗС Бельгії: важливо зберігати санкційний тиск на Росію
|15:41 18.03.2019
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|Крым
Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс вважає за необхідне збергати санкційни тиск протии Росії, враховуючи відсутність прогрессу у виконанні Мінських угод.
Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, пише Європейська правда.
"Ми багато робимо через різні елементи, в першу чергу ми запровадили санкції і продовжуємо їх. Без чіткої імплементації Мінських угоди важливо продовжувати це робити", - сказав Рейндерс.
Він також зазначав, що ЄС продовжив тиск після інциденту в Азовському морі і слідкує за долею захоплених українських моряків.
"Ми також продовжуємо дипломатичні зусилля через "нормандський формат", щоб отримати позитивні зміни на місцях. Враховуючи вибори президента, а потім парламенту в Україні буде важко досягти прогресу, але ми повинні зберігати тиск і вести діалог для можливих змін", - додав Рейндерс.
Нагадаємо, 15 березня Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.
США запровадили санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на триваючу агресію Росії в Україні.
Канада оголосила про запровадження санкцій проти 114 осіб та 15 компаній, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації ситуації на Сході України.
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