Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс вважає за необхідне збергати санкційни тиск протии Росії, враховуючи відсутність прогрессу у виконанні Мінських угод.

Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, пише Європейська правда.

"Ми багато робимо через різні елементи, в першу чергу ми запровадили санкції і продовжуємо їх. Без чіткої імплементації Мінських угоди важливо продовжувати це робити", - сказав Рейндерс.

Він також зазначав, що ЄС продовжив тиск після інциденту в Азовському морі і слідкує за долею захоплених українських моряків.

"Ми також продовжуємо дипломатичні зусилля через "нормандський формат", щоб отримати позитивні зміни на місцях. Враховуючи вибори президента, а потім парламенту в Україні буде важко досягти прогресу, але ми повинні зберігати тиск і вести діалог для можливих змін", - додав Рейндерс.

Нагадаємо, 15 березня Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

США запровадили санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на триваючу агресію Росії в Україні.

Канада оголосила про запровадження санкцій проти 114 осіб та 15 компаній, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації ситуації на Сході України.