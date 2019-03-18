Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
|15:21 18.03.2019
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|Греция
Афіни виступили з різким засудженням коментарів президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про греків, які тікали від турецького переслідування у 1922 році.
Про це повідомляє МЗС Греції, пише Європейська правда з посиланням на Ekathimerini.
"Греція не дозволить втягнути себе в інструменталізацію зовнішньої політики, спрямовану на обслуговування внутрішньої політичної доцільності чи у використання історії у термінах, образливих для сусідніх країн" - заявили в МЗС Греції.
У відомстві наголосили, що подібні неприйнятні заяви підривають довіру між країнами і суперечать європейським прагненням Туреччини.
Заява стала відповіддю на націоналістичну риторику, яку Ердоган використовував у своєму виступі в Ізмірі.
"Ізмір! Ти той, хто кидає в море невірних і захищає безпорадних", сказав він, очевидно, посилаючись на греків, які потонули під час спроби втекти від пожежі, влаштованої турками в порту в 1922 році.
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