Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии

14:41 18.03.2019 0 комментариев Болгария

По мнению экспертов, в грядущий летний сезон 2019 года резко сократится поток в Болгарию туристов из Германии и России. 

Традиционно болгарские турфирмы соперничали за клиентов с Турцией и Грецией. Но в этом году Испания вдруг повально снизила цены на свои тур услуги, предают Новости Болгарии

Ожидается, что туристы из Германии со средним достатком предпочтут отдых на испанском побережье, чем на болгарском.

Россияне же из-за кризиса будут выбирать наиболее дешевые направления — Турцию, Грецию и Тунис. Болгария не сможет с ними соревноваться из-за внутренних ценовых проблем. Предполагается, что от дых на болгарском побережье в этом году обойдётся туристам на 7-11% дороже, чем в прошлом.

По прогнозу эксперта Табакова, принимавшего участие в Международной туристической выставке в Берлине, турпоток из Германии на Южное побережье Болгарии сократится примерно на 38%, а на Северное — на 22%. А туристов из России на Южном побережье Болгарии не досчитаются в количестве 19%, а на северном — в 29%.

«По официальной информации, на сегодня из России зарезервировано 439 тыс. мест в Бургас и 151 тыс. в Варну. Однако, нужно иметь в виду, что это не только туристы, а и собственники недвижимости», — уточнил параметры негативных тенденций Табаков.

Общая масса турпотока в Болгарию значительно сокращена, не покрывает этот ущерб увеличение посещения английскими туристами, по сравнению с минувшим годом Туманный Альбион добавит число туристов на 10%.

Как сообщалось, в Болгарии замечена тенденция — россияне массово продают жилье на черноморских и зимних курортах, а болгары скупают его по бросовым ценам. Это происходит из-за ухудшающегося экономического состояния России, пишут болгарские СМИ.



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