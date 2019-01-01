В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
|14:21 18.03.2019
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|Азербайджан
В Баку в понедельник, 18 марта, проходит тринадцатое заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в организацию.
Участники мероприятия обсуждают текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы, сообщает Trend.
В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.
Выступая на открытии мероприятия, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан готов дальше поддерживать усилия ОПЕК по сохранению баланса на нефтяном рынке.
Министр подчеркнул, что это мероприятие показывает историческую роль Азербайджана в нефтяной индустрии и обеспечении энергобезопасности в мире.
В свою очередь, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет еще одним шагом для достижения лучших результатов на нефтяном рынке, для обеспечения еще лучшего понимания и устранения неуверенности и для обсуждения дальнейших шагов в течении первых шести месяцев выполнения соглашения.
Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих отметил, что рад проведению заседания в Баку, на родине нефти.
Накануне состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии. Вчера, 17 марта, в рамках мероприятия Азербайджан провел двухсторонние встречи с представителями Саудовской Аравии, России и Казахстана.
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