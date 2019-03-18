Австралія приєдналась до санкцій проти Росії за захоплення українських кораблів
|14:01 18.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Австралія оновила список санкцій щодо осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.
Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії, пише LB.ua.
До нього увійшли семеро осіб, відповідальних за захоплення українських кораблів біля Керченської протоки, і троє представників т.з. "ЛДНР".
Під санкції потрапили командири кораблів "Смарагд", "Суздалец" і "Дон", які брали участь у захопленні українських кораблів, - Андрій Шипіцин, Сергій Щербаков та Олексій Саляєв; співробітники ФСБ Руслан Ромашкін, Андрій Шеїн, Олексій Шатохін; начальник прикордонного управління ФСБ в анексованому Криму і Севастополі контр-адмірал Сергій Станкевич.
Також санкції накладено на ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, спікера "парламенту ДНР" Володимира Бедьовку і спікера "парламенту ЛНР" Дениса Мірошниченка.
Нагадаємо, західні країни 16 березня 2019 року синхронно оголосили про введення так званих "азовських" санкцій, пов'язаних із захопленням трьох українських кораблів і 24 українських моряків.
Санкції, зокрема, ввели США, Євросоюз, Канада, Австралія.
Ещё на эту тему:
Фінляндія запобігла санкціям ЄС проти офіцера ФСБ, який контролював керченський напад
РФ цинічно утримує українських моряків як заручників
Офіс контролю за іноземними активами США ввел додаткові санкції проти Росії / Оновлено
Російські торгові мережі досі бояться заходити в Крим
ЄС продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Росії
Оккупационный режим Крыма потратит 47,5 млн.руб. на поддержку «экспорта» машиностроительной и химической продукции
Російський танкер "Механік Погодін" залишається заблокованим – рішення апеляційного суду
Власти Азербайджана не дали разрешение на запуск автобусного сообщения по маршруту Баку — Ялта