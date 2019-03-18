Австралія оновила список санкцій щодо осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії, пише LB.ua.

До нього увійшли семеро осіб, відповідальних за захоплення українських кораблів біля Керченської протоки, і троє представників т.з. "ЛДНР".

Під санкції потрапили командири кораблів "Смарагд", "Суздалец" і "Дон", які брали участь у захопленні українських кораблів, - Андрій Шипіцин, Сергій Щербаков та Олексій Саляєв; співробітники ФСБ Руслан Ромашкін, Андрій Шеїн, Олексій Шатохін; начальник прикордонного управління ФСБ в анексованому Криму і Севастополі контр-адмірал Сергій Станкевич.

Також санкції накладено на ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, спікера "парламенту ДНР" Володимира Бедьовку і спікера "парламенту ЛНР" Дениса Мірошниченка.

Нагадаємо, західні країни 16 березня 2019 року синхронно оголосили про введення так званих "азовських" санкцій, пов'язаних із захопленням трьох українських кораблів і 24 українських моряків.

Санкції, зокрема, ввели США, Євросоюз, Канада, Австралія.