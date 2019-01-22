Росія і Білорусь проведуть масштабні військові тренування, щоб гарантувати "військову безпеку Союзній державі"
|13:41 18.03.2019
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|Россия
Міністерство оборони Білорусі заявило, що з 18 по 22 березня проведуть спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання білоруських і російських військ.
Тренування відбудеться з "метою гарантування військової безпеки Союзної держави", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт відомства.
Зазначається, що до тренування залучаються офіцери Збройних Сил Білорусі та РФ, а також оперативні групи командування ВПС і військ ППО, сил спеціальних операцій Збройних Сил, управління оперативних командувань, штабів зон територіальної оборони, республіканських органів державного управління Республіки Білорусь.
"Мета тренування - підвищити злагодженість органів військового управління й оперативну сумісність особового складу Об'єднаного командування в ході планування застосування РГВ(С) спільно з іншими військами і військовими формуваннями Республіки Білорусь", - заявили в білоруському Міноборони.
Повідомляється, що тренування є початковим етапом підготовки до спільного оперативного навчання Збройних Сил Білорусі та Росії "Щит Союзу-2019", темою якого буде "Підготовка та застосування угруповань військ (сил) в інтересах гарантування військової безпеки Союзної держави", яке відбудеться у вересні на території РФ
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