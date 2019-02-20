Россия продолжит миллитаризацию оккупированного Крыма

13:21 18.03.2019 0 комментариев Крым

Более 20 военных кораблей вошли в состав Черноморского флота страны-оккупанта после аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает Крыминформ.

«После 2014 года в состав флота вошли фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», современные подводные лодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Старый Оскол», «Великий Новгород» и «Колпино», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Василий Быков», морской тральщик «Иван Антонов», спасательные буксирные суда «Профессор Николай Муру» и «Капитан Гурьев», противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор», вспомогательные суда и катера», – рассказал Дворников.

По его словам, сейчас на стадии государственных испытаний находятся патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», скоростной транспортно-десантный катер нового проекта, а также морской буксир «Сергей Балк». 

Дворников также обратил внимание, что в ближайшие пять лет в состав Черноморского флота страны-оккупанта планируется поступление 13 новых кораблей и судов обеспечения.



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