Россия продолжит миллитаризацию оккупированного Крыма
|13:21 18.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Более 20 военных кораблей вошли в состав Черноморского флота страны-оккупанта после аннексии полуострова Россией.
Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает Крыминформ.
«После 2014 года в состав флота вошли фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», современные подводные лодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Старый Оскол», «Великий Новгород» и «Колпино», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Василий Быков», морской тральщик «Иван Антонов», спасательные буксирные суда «Профессор Николай Муру» и «Капитан Гурьев», противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор», вспомогательные суда и катера», – рассказал Дворников.
По его словам, сейчас на стадии государственных испытаний находятся патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», скоростной транспортно-десантный катер нового проекта, а также морской буксир «Сергей Балк».
Дворников также обратил внимание, что в ближайшие пять лет в состав Черноморского флота страны-оккупанта планируется поступление 13 новых кораблей и судов обеспечения.
Ещё на эту тему:
Морская авиация и фрегат ЧФ оккупантов в ходе учений пытались уничтожить друг друга
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол
Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного - Полозов
Російські тюремники не видали українському військовополоненому моряку Будзилу жодного листа від його рідних
В оккупированном Севастополе 18 марта заработает "мобильный комплекс отбора граждан на военную службу"
Силовики оккупированного Крыма провели учение "по освобождению" российского судна у берегов Турции
Фрегат ЧФ страны оккупанта учился уничтожать крылатые ракеты