В Одессе прошли учения водолазов ВМС Украины

13:01 18.03.2019 0 комментариев Украина

В Практической гавани Одессы прошли учения водолазных специалистов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по оказанию помощи и эвакуации водолаза. 

Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, пишет Черноморская безопасность.

В ходе учения водолазные специалисты осмотрели подводные части корпусов кораблей на стоянке в базе на наличие подозрительных предметов, уделяя особое внимание участкам гребного винта и донно-заборной арматуры.

Затем по поступившей вводной от руководителя спусков: «Водолаз потерял сознание в воде. Немедленно приступить к эвакуации», проводят спасательную операцию. Эвакуация пострадавшего проводилась с помощью надувной платформы, с немедленной доставкой во внутреннее помещение санитарного судна «Сокаль», где расположен медицинский пункт.

«Температура воды +9, а воздух +10. Это значительно сковывает возможности водолазов и их движения. Ведь долго в холодной воде на глубине не выдержать. Глубина ошибок не прощает, действовать надо уверенно, - рассказывает начальник поисково-спасательного отряда ВМС ВС Украины капитан-лейтенант Руслан Шевченко. - В сложившейся ситуации, водолазы должны обладать не только навыками выполнения различного спектра задач под водой, но и уметь оказывать помощь собратьям в аварийных ситуациях. К тому же обязаны строго соблюдать правила техники безопасности при отработке задач под водой».

По словам капитан-лейтенанта Руслан Шевченко, процесс подготовки водолазов проходит регулярно.



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