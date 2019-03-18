"Глава" оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что захват полуострова был совершен под личным руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом Аксенов заявил во время мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, пишет ghall со ссылкой на Громадське.

По его словам, Крым “стал частью РФ, благодаря мужеству его жителей и лично Путину.

“На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться”, – добавил он.

Помимо этого, т.н. «глава» оккупированного Крыма рассказал, что партия «Русское единство» с момента своего создания в 2009 году готовила площадку для аннексии Крымского полуострова.

Об этом Сергей Аксенов сообщил в интервью росСМИ, пишет QHA.

«Партия «Русское единство» была создана в 2009 году. То есть мы к этому пути шли практически до этого пять лет. В сентябре 2013 года партия проводила большое мероприятие на площади у Верховного совета против присоединения Украины к ЕС, против политики украинского государства, украинского руководства. Поэтому для нас ничего нового не было. Мы всегда отличались достаточно радикальным характером», — отметил Аксенов.

Напомним, сегодня, 18 марта, в России отмечают пятую годовщину аннексии Крымского полуострова. В этот день в 2014 году в Кремле был подписан документ о «вхождении» Крыма и Севастополя в состав России.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.