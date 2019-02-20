Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи плани президента РФ Володимира Путіна відвідати окупований Крим з нагоди п'ятої річниці анексії півострова, заявив, що "злодія і бандита завжди тягне на місце злочину".

"Міжнародний злочинець, злодій і бандит Путін завтра ходитиме по моїй рідній землі, на яку я не можу вже ступити ось вже 1716-й день. Путін метається як кат, усвідомлює неминучість людської кари за скоєні ним злочини", - написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook в неділю, 17 березня, передає ZN,UA.

Голова Меджлісу нагадав про злочини російських окупантів проти мешканців півострова, висловивши впевненість, що в сотнях тисяч кримських сімей ім'я Путіна "в черговий раз буде прокляте".

"П'ять років нестерпно триваючої російської окупації Криму, десятки викрадених і вбитих кримських татар, сотні незаконно позбавлених волі кримських татар і українців, цілеспрямоване нищення історичних пам'яток, витіснення корінного народу півострова – кримських татар і етнічних українців за межі Криму, мілітаризація півострова, що супроводжується руйнуванням унікальних природних об'єктів і екологічним забрудненням території Криму, – лише мала дещиця того, що, безумовно, приведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу", - підсумував Чубаров.