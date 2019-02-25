Черноморский флот страны-оккупанта за пять лет оккупации Крыма Россией повысил свою боеготовность и был технически обновлен "по всем направлениям".

Об этом Крыминформу заявил командующий флотом оккупантов Александр Моисеев.

"Все, что касается поставки нового вооружения, то флот обновлен по всей видовой составляющей. Корабельный состав – надводный и подводный – является носителем одного из основных видов оружия – (ракет) "Калибр". Прошло обновление вспомогательного флота по всем направлениям. Все, что есть в вооруженных силах и военно-морском флоте, присутствуете в Черноморском флоте. Ответственно могу сказать, что состояние и уровень готовности флота позволит решить любые задачи, стоящие перед Черноморским флотом, цитирует Моисеева издание.

Черноморский флот в 2019 получит новые корабли в рамках программы перевооружения. "Мы в этом году ждем и малые ракетные корабли, ждём патрульные корабли, ждём тральщики. Все это будет уже в этом году. В рамках программы перевооружения военно-морского флота мы не обделены, это я вам ответственно заявляю", – сказал Моисеев.