Amnesty International закликає пам'ятати про порушення прав людини в окупованому Криму
|11:41 18.03.2019
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|Крым
Міжнародна правозахисна організація AmnestyInternational закликає не забувати про систематичні порушення прав людини в окупованому Росією Криму.
Про це йдеться в заяві німецького відділення АІ нагоди п'ятої річниці так званого «референдуму», що є в розпорядженні Укрінформу.
«Наполегливо рекомендуємо міжнародному співтовариству не приймати як належне ситуацію в Криму, яка існує вже п'ять років, і стати на бік тих, хто, незважаючи на пов'язані з цим особисті ризики, документує порушення прав людини на півострові», - заявив експерт з Росії в німецькому відділенні Amnesty International Пітер Франк.
АІ закликає федеральний уряд Німеччини продовжувати підтримку жертв порушень прав людини в Криму.
П'ять років тому почалися різкі обмеження на свободу зборів, висловлення думок та свободу ЗМІ. Вони тривають досі, зазначають у берлінському відділенні. Російська судова система уважно стежить за критикою акту анексії, за тим, хто вважає її «планованою терористичною діяльністю і екстремізмом» і засуджує таких людей на драконівські тюремні терміни, кажуть правозахисники. Ті, хто критикує анексію, ризикують десятиліттями таборів за Полярним колом.
«Репресії також зачіпають правозахисників, адвокатів і журналістів, які працюють на переслідуваних або оприлюднюються їх долі», - зазначає Франк.
З анексією Росія «експортувала свої невизначені кримінально-правові положення про тероризм і екстремізм, а також інші закони, що обмежують незалежну громадянську активність», – продовжує він. Ці інструменти фактично служать владі ефективним інструментом для придушення будь-якої критики.
Як приклад Франк навів українського режисера Олега Сенцова, який був засуджений російським військовим судом за буцім «терористичну діяльність» до 20 років тюремного ув'язнення. А також Еміра-Усейна Куку, кримськотатарського правозахисника, якого зараз судять у Росії за «членство в терористичній організації» і можуть засудити до 25 років позбавлення волі.
Amnesty International вимагає для обох ув'язнених негайного і беззастережного звільнення.
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