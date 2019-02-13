Учения «НАТО-Грузия 2019» официально открылись. Церемония открытия учений состоялась в «Армихолл» министерства обороны.

«Учения НАТО-Грузия 2019» — это командно-штабные учения, которые будут проходить с 18 по 29 марта включительно в «Совместном центре тренировок и оценки» (JTEC), в котором примут участие 343 единицы военного и гражданского персонала, сообщает Грузия Online.



«Учения НАТО-Грузия 2019» — первые командно-штабные учения уровня многонациональной совместной бригады, которую возглавляют Силы обороны Грузии.



Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии.



Учения также проверят всеобъемлющий подход альянса Non Article 5 к реагированию на кризисы.

По информации министерства обороны Грузии, в процессе активно будут участвовать представители международных и неправительственных организаций, что будет способствовать углублению военно-гражданского сотрудничества.



Впервые в истории учений руководить процессом их планирования и проведения будут Генеральный штаб Сил обороны Грузии совместно с JTEC.



При этом ментором грузинской стороны будет Командование по трансформации НАТО (ACT), Командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM) и Совместный тренировочный и оценочный центр (JFTC).



В отличие от предыдущих учений, мероприятие расширилось. В частности, в прошлых учениях участвовали 14 стран, а в этом году в учениях принимают участие 24 страны (Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США, а также четырех стран-партнеров НАТО — Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция).



В учениях также активно будут участвовать международные гуманитарные организации — «Международный комитет Красного креста» (ICRC), Департамент миротворческих операций ООН (DPKO) и Всемирная организация здравоохранения ООН (WHO, наблюдатель)», — отмечается в информации минобороны Грузии.