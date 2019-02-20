Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водоизмещение фрегатов обновленного проекта "планируется увеличить до 7 тыс. т, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту - до 48 единиц".

Источник добавил, что "в арсенал кораблей также будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Собеседник сообщил, что новые фрегаты получат единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения - артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых, радиоэлекторонных. "Это значительно повысит их боевые возможности", - подчеркнул собеседник.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать предоставленную источником информацию.

В настоящее время в боевой состав ВМФ России входит головной фрегат базового проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Проходит ходовые испытания первый серийный фрегат 22350 "Адмирал Касатонов".

Водоизмещение этих кораблей значительно меньше, чем планируется по проекту 22350М, и составляет 4,5 тыс. т, каждый фрегат может нести до 16 крылатых ракет "Калибр".