Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс

10:41 18.03.2019 0 комментариев Крым

Інтенсивне заселення загарбаного росіянами українського півострова Крим паралельно з вимушеним від'їздом українців та кримських татар пояснюється розрахунком Кремля на повторний "референдум" про статус цієї території, котрий, як вони вважають, допоможе остаточно "узаконити" анексію.

Про це заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель в ефірі програми "Політичний маринад" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою на телеканалі Еспресо.TV.

"Від 500 тис. до 800 тис. осіб завезено вже на півострів. Для чого це робиться? Це робиться для того щоб ніхто вже на півострові не пам'ятав, не згадував про Україну. Проукраїнського населення, яке пам'ятає про Україну, яке жило при Україні, щоб його не залишилося. Особливо, щоб не залишилося активістів.... Я не здивуюся, якщо ми завтра почуємо від Росії про другий "референдум", - зазначила вона.

Юксель при цьому пояснила, як це дійство подаватиме російська пропаганда:

"Тобто перший "референдум" не визнали, а зараз давайте домовлятися з міжнародною спільнотою, з Україною, давайте запитаємо у мешканців Криму: як зараз в Криму і чи згодні вони повертатися в Україну, давайте проведемо інший "референдум", другий".

Саме тому, наголосила політик, керівництво РФ розробило спеціальну програму із заселення півострова відданими Кремлю людьми, переважно зі складу силових органів, коли Москва виділяє на одну родину $30 тис. "підйомних".

"Для того щоб купити однокімнатну квартиру чи побудувати якийсь будиночок", - наголосила Юксель.

 



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