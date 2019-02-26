Оккупанты заявили о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность РФ

10:21 18.03.2019 0 комментариев Крым

Захваченный оккупантами Севастопольский морской порт может быть передан в федеральную собственность РФ.

Об этом заявил журналистам т.н. "губернатор" Дмитрий Овсянников, передает PortNews со ссылкой на «Новый Севастополь».

«Мы недавно обсуждали в министерстве экономического развития РФ перспективы развития портов Крыма и Севастополя с точки зрения развития яхтинга, пирсов и причалов. Что касается судьбы Севастопольского морского порта, то я буду выходить с предложением о том, чтобы передать его в федеральную собственность», – сказал Овсянников.

По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы «морской порт получил перспективу развития, надежное, уверенное будущее в составе Росморпорта или Росморречфлота». «И те проекты перевалки, которые реализуются сегодня минтрансом РФ совместно ГТЛК в Тамани, они актуальны, как мне кажется, для нашего морского порта», – пояснил Дмитрий Овсянников.

25 января т.н. "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников своим распоряжением назначил на должность генерального директора госпредприятия «Севастопольский морской порт» Валерия Склярова.

В Севастопольском морском порту работают 900 человек.

 



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