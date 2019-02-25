Скандальний російський політик Володимир Жиріновський, відомий зокрема своїми українофобними заявами, знову відзначився Опальний Жиріновський запропонував перейменувати окупований Крим . Цього разу він запропонував перейменувати анексований Росією Крим у Таврійську область.

Депутат Держдуми вважає, що Російська Федерація має бути унітарною державою, а всі республіки – ліквідованими. Тобто вони мають стати областями, у тому числі й окупований півострів, повідомляє 24tv.ua.

Прибрати слово федерація, а воно звучить у нас, прибрати слово республіки, в тому числі і Крим. Таврійська область. А то придумали – Республіка Крим. Це якою мовою Крим? Ви знаєте, що таке Крим? Це тюркське слово "порізаний". Крим, тому що півострів весь порізаний. Ось назва чому йде, турецька назва. Значить, турецький прапор прибрали, а назву залишили. Таврида – ось це все,

– заявив Жиріновський.

До речі, до Криму зібрався президент РФ Володимир Путін. 18 березня він збирається взяти участь в урочистостях з нагоди 5-ї річниці анексії Криму. На це вже відреагував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він назвав Путіна злодієм і бандитом, який вирішив повернутися на місце злочину.



