Кандидат на должность главы Еврокомиссии обещает остановить «Северный поток-2»

09:41 18.03.2019 0 комментариев Россия

Депутат Европарламента от ФРГ, кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2».

Об этом политик рассказал в интервью Newsweek, передает Капитал.

«Категорически отвергаю строительство газопровода «Северный поток-2». Это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Европейского Союза, поэтому мы должны его заблокировать», — сказал он.

Также Вебер заверил, что сделает «все возможное, чтобы остановить этот проект». «У нас на данный момент уже есть инструменты для этого, я имею в виду директиву газовую и энергетическую. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз их изучу и посмотрю, какие у нас есть еще варианты, чтобы повлиять на этот проект», — добавил политик, подчеркнув, что его позиция по этому вопросу ясна.

«Северный поток-2» противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован», — подчеркнул он. В случае реализации этот проект, по его мнению, «значительно затронет интересы Украины, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы».

Ранее подобную точку зрения выражали, в том числе, американские власти. В Госдепе отмечали, что «Северный поток-2» может предоставить России еще один инструмент для политического давления, а президент США Дональд Трамп обещал не допустить поток «трубопроводных долларов» в Россию.

Поправки к газовой директиве, о которой говорит Вебер, Еврокомиссия предложила внести осенью прошлого года. Согласно им, требования Третьего энергопакета (запрещает совмещать деятельность по продаже и транспортировке газа) должны были распространиться на газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран. К таким проектам относится в том числе «Северный поток-2». Однако в конце февраля стало известно о том, что комитет постоянных представителей государств ЕС одобрил компромиссные поправки к документу. Согласно им «Северный поток-2» заблокирован не будет.



 



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