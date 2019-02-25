МЗС Німеччини у п'яту річницю незаконної анексії Криму Росією жорстко засудив дії Москви
|09:21 18.03.2019
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|Крым
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у п'яту річницю незаконної анексії Криму Росією жорстко засудив дії Москви.
Про це передає Укрінформ посилаючись на DW.
"Минає п'ять років з моменту цього фатального порушення права. Росія здійснила спробу із застосуванням військової сили пересунути кордони", - зазначив Маас.
Він також наголосив: "Хто діє у такий спосіб, той руйнує довіру та ставить під питання основоположні правила мирного співіснування".
Раніше верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС і надалі вважає анексію Криму "порушенням міжнародного права" і "прямим викликом міжнародній безпеці". У заяві наголошується, що агресивні дії Росії проти українських суден у Керченській протоці наприкінці листопада "є нагадуванням про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності".
ЄС також укотре закликав Росію негайно звільнити незаконно захоплених українських моряків та кораблі.
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