Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у п'яту річницю незаконної анексії Криму Росією жорстко засудив дії Москви.

Про це передає Укрінформ посилаючись на DW.

"Минає п'ять років з моменту цього фатального порушення права. Росія здійснила спробу із застосуванням військової сили пересунути кордони", - зазначив Маас.

Він також наголосив: "Хто діє у такий спосіб, той руйнує довіру та ставить під питання основоположні правила мирного співіснування".

Раніше верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС і надалі вважає анексію Криму "порушенням міжнародного права" і "прямим викликом міжнародній безпеці". У заяві наголошується, що агресивні дії Росії проти українських суден у Керченській протоці наприкінці листопада "є нагадуванням про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності".

ЄС також укотре закликав Росію негайно звільнити незаконно захоплених українських моряків та кораблі.