Декларація ЄС до 5-річчя анексії Криму: тверда підтримка України і вимоги до Росії

09:01 18.03.2019 0 комментариев Крым

Через п'ять років після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією Європейський союз залишається твердим у своїй прихильності суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у декларації верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні від імені всього блоку щодо ситуації в Криму та Севастополі, повідомили "Європейській правді" у прес-службі Європейської служби зовнішніх дій.

У декларації Європейський союз знову заявляє, що він не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію, яка є порушенням міжнародного права. "Анексія залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", - йдеться у заяві.

Європейський союз, як і раніше, залишається прихильним повної реалізації своєї політики невизнання анексіє українського півострова, в тому числі за допомогою санкцій. ЄС знову закликає держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи щодо невизнання відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН.

У декларації ЄС засуджує напад Росії на українські судна біля Керченської протоки. "Необгрунтоване застосування сили Росією проти України 25 листопада 2018 року є нагадуванням про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності", - наголошується у заяві.

ЄС повторює свій заклик до Росії негайно звільнити незаконно захоплених українських членів екіпажу, судна та обладнання.

ЄС засуджує будівництво Керченського моста без згоди України та називає його ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права. "Незаконні обмеження на такий прохід суден мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і в усьому регіоні", - наголосили в Євросоюзі.

Європейський союз не визнає і не буде визнавати проведення Російською Федерацією жодних виборів на Кримському півострові.

ЄС засуджує посилену мілітаризацію півострова та заявляє, що вона продовжує негативно впливати на ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні.  ЄС підкреслює погіршення ситуації з правами людини на півострові після анексії, зокрема, порушення прав кримських татар, засуджує закриття кримськотатарських ЗМІ і заборону діяльності Меджлісу.

"ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту. Кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові повинна бути забезпечена можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції культурної спадщини, освіту і самобутність", - наголосили в Євросоюзі.

ЄС повторює свій заклик до негайного звільнення Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і всіх незаконно затриманих у Криму та  засуджених із порушенням міжнародного права.



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