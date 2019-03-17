У Криму замість медичної допомоги політв'язень зазнає тортур

08:41 18.03.2019 0 комментариев Крым

Ненадання медичної допомоги кримськотатарському активісту, цивільному журналісту Наріману Мемедемінову, якого російські силовики утримують у СІЗО окупованого Сімферополя за безпідставними обвинуваченнями, є тортурами. 

Про це йдеться у заяві Національної спілки журналістів України, передає Українська Правда

Як зазначив кримський адвокат Еміль Курбедінов, Мемедемінов потребує термінової операції, яка була запланована на 14 березня, але не відбулася, оскільки саме цього дня призначили проведення двох засідань у справі Мемедемінова в підконтрольних Росії судах у Сімферополі. 

"(Це - ред.) тортури! Ненадання крімськотатарському блогеру Мемедемінову необхідної медичної допомоги, відмову в проведенні запланованої операції треба розцінювати як нелюдські умови тримання під вартою", – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Національна спілка журналістів України  вимагає свободи цивільним журналістам, кримськотатарським активістам Наріману Мемедемінову й Серверу Мустафаєву, яких Росія за безпідставними обвинуваченнями тримає в окупованому Криму та закликає міжнародні журналістські організації приєднатися до цієї вимоги", - йдеться у повідомленні НСЖУ. 

Нагадаємо, 

22 березня 2018 року в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після обшуків його відвезли на допит в управління ФСБ Росії у Сімферополі.

Як повідомила дружина активіста, кримінальну справу (ч.2 ст.205 КК Росії) на нього завели за те, що він у 2014 році як блогер публікував відео і виставляв їх в YouTube.

30 червня Мемедемінова помістили до психіатричної лікарні.

12 лютого 2019 року лікарі підтвердили у Мемедінова дігноз, який потребує лікування та проведення хірургічної операції, але станом на 15 березня операцію не зробили.

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Росії Тетяни Москалькової через стан здоров‘я Мемедимінова та з проханням негайно вжити заходів для "проведення громадянину України хірургічної операції".



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