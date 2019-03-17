За п'ять років після окупації Криму економіка Росії втратила понад 150 мільярдів доларів, здебільшого - внаслідок санкцій, запроваджених Заходом.

Про це пише Bloomberg Economics, передає Українська Правда.

"Через п'ять років після анексії українського Криму Путіним витрати Росії продовжують зростати. ... Економіка найбільшого в світі експортера енергії "просіла" майже на 10% або на 150 мільярдів доларів у порівнянні з показниками кінця 2013 року. Це пов'язано з падінням цін на нафту (близько 4% у загальних втратах), але основна причина - санкції та інші фактори", - зазначає видання, посилаючись на дані дослідження, опублікованого аналітиком Скоттом Джонсоном.

Велика частина витрат РФ виникла в результаті санкцій з боку США та ЄС, які запроваджувалися щорічно після анексії, а також за ймовірне втручання у вибори в США та інші дії.

Окрім низьких цін на нафту, що відбивається на РФ і низьких доходах її мешканців, спостерігається падіння обсягу іноземних інвестицій: після деякого підйому у 2017 році прямі іноземні інвестиції скоротилися і навіть мали негативні показники у другому кварталі 2018 року.

"Економічне затишшя означає, що менше грошей потрапляє до простих росіян: з моменту окупації Криму і в результаті зниження цін на нафту країна близько двох років перебуває у стані рецесії, середні доходи населення ледь перевищують 30 000 рублів на місяць ($459). Крим є одним з регіонів, де доходи зросли, тому що доходи населення збільшуються з низької бази, прагнучи зрівнятися з середньою зарплатою по Росії", - пише Bloomberg.

При цьому Росія продовжує інтегрувати Крим в свою економіку, вкладаючи мільярди в нові електростанції і будує гігантський міст на півострів, хоча нещодавнє опитування показало, що привабливість анексії починає знижуватися.

"Кількість російських компаній і приватних осіб, на яких поширюються санкції США, з 2014 року збільшилася учетверо та перевищила 700. У поточному році на РФ може чекати нова хвиля санкцій", - пише видання.

Очікувати, що санкції знімуть найближчим часом, не доводиться, а нові дані про втручання РФ у президентські вибори 2016 року в США означають, що ситуація лише погіршиться.



Економіка РФ впала майже на 10% у порівнянні з 2013 роком. ДЖЕРЕЛО - BLOOMBERG ECONOMICS



Інвестиційна привабливість РФ обвалилася після анексії Криму і наприкінці 2018 року мала негативні показники.

ДЖЕРЕЛО - ЦЕНТРОБАНК РФ



