Канада продовжить військову місію в Україні

08:01 18.03.2019 0 комментариев Украина

Канада продовжить військову місію в складі 200 осіб в Україні.

Про це, посилаючись на джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням, пише Reuters, передає Українська Правда.

"Політичні та військові джерела ясно дали зрозуміти, що солдати будуть залишатися довше, враховуючи зберігається напруженість у відносинах між Україною і Росією", - пише агентство.

Канада не відправлятиме додаткових тренерів, повідомило джерело.

Міністр закордонних справ Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Саджан проведуть прес-конференцію в понеділок.

Прес-секретар Саджан відмовилася від коментарів, представники Фріланд не відповіли на запити про коментарі.

Канадські військові, які вперше вирушили в Україну в 2015 році, повинні повернутися в кінці березня.

Комітет з оборони Палати громад парламенту Канади в грудні минулого року рекомендував Оттаві продовжити місію.

Тоді ж міністерство оборони Канади заявило, що контингент навчив більше 10 000 співробітників українських сил безпеки.



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