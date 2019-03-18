Канада продовжить військову місію в Україні
|08:01 18.03.2019
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|Украина
Канада продовжить військову місію в складі 200 осіб в Україні.
Про це, посилаючись на джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням, пише Reuters, передає Українська Правда.
"Політичні та військові джерела ясно дали зрозуміти, що солдати будуть залишатися довше, враховуючи зберігається напруженість у відносинах між Україною і Росією", - пише агентство.
Канада не відправлятиме додаткових тренерів, повідомило джерело.
Міністр закордонних справ Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Саджан проведуть прес-конференцію в понеділок.
Прес-секретар Саджан відмовилася від коментарів, представники Фріланд не відповіли на запити про коментарі.
Канадські військові, які вперше вирушили в Україну в 2015 році, повинні повернутися в кінці березня.
Комітет з оборони Палати громад парламенту Канади в грудні минулого року рекомендував Оттаві продовжити місію.
Тоді ж міністерство оборони Канади заявило, що контингент навчив більше 10 000 співробітників українських сил безпеки.
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