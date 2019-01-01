По информации грузинских СМИ, в село Хурвалети, которое находится на линии разделения в зоне грузино-осетинского конфликта, вошли российские военные.

Об этом сообщает лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава, передает Эхо Кавказа.

По его словами, активисты направляются в Хурвалети. Информацию подтверждают и местные жители. По их словам, в Хурвалети вошли российские военные и заняли часть села.



Журналист Радио Свобода сообщает с места событий, что грузинская полиция не пропускает в сторону села журналистов и собравшихся граждан. «Нас не пускают в Хурвалети, полиция блокировала все проходы, нам ничего не объясняют», - сказал Кацарава в эфире грузинских телеканалов.

Движение в сторону села Хурвалети ограничено. Об этом сообщает журналист Общественного телевидения. По его словам, пока нет официальной информации, что конкретно происходит в селе.

Как сообщила корреспондент «Рустави 2» в прямом эфире, по словам местных жителей, ситуация в селе напряженная. Российские военные пересекли линию разделения и не пускают сельчан на территорию, где расположены их сельскохозяйственные участки.

Также, по информации местных жителей, передвижение российских военных замечено у села Атоци.

По словам мэра Горийского муниципалитета Константина Тавзарашвили, военные в масках находятся на подконтрольной центральным властям Грузии территории. «Пока неизвестен мотив их появления. На месте находятся грузинские правоохранители», - сообщил Тавзарашвили.

Ранее у села Хурвалети со стороны самопровозглашенной республики Южная Осетия российские военные установили наблюдательный пост с вышкой.

Цихелашвили: Недопустимо провоцировать напряженность и панику в условиях оккупации

Мы уже имеем очень тяжелую данность оккупации, в этих условиях абсолютно недопустимо дополнительное провоцирование напряженности и паники, — заявила государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили, сообщает Грузия Online

«Мы вновь призываем всех к максимальной ответственности и осторожности. Очевидно, что в первую очередь это обязанность нашего правительства, однако эта обязанность также касается политиков, активистов, СМИ. Это касается безопасности нашей страны и населения, жителей Хурвалети. Когда у нас уже имеется очень тяжелая данность в форме оккупации, что не является обычным и нормальным состоянием, в котором мы хотим жить и с которым мы смиримся, в этих условиях абсолютно неприемлемо некоторое дополнительное провоцирование напряженности, паники, и вчера, по-видимому, мы имели дело именно с этим» — сказала Цихелашвили.



Вчера директор Дома престарелых села Хурвалети Люда Салия распространила в социальной сети информацию о том, что российские вооружённые оккупанты находились на контролируемой властями Грузии территории вблизи села Хурвалети, примыкающего к оккупационной линии.



Позже СГБ сообщило, что представители оккупационного режима не находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии.



Переход российских военных на контролируемую центральными грузинскими властями территорию также не подтвердила и Миссия наблюдателей ЕС.