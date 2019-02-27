Канада запровадила санкції проти Росії за її агресивні дії у Чорному морі
|20:15 15.03.2019
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|Крым
Канада запровадила санкції проти Росії за її агресивні дії у Чорному морі.
Про це оголосили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У погодженні із ЄС та США, Канада запроваджує нові санкції у відповідь на російські агресивні дії у Чорному морі та Керченській протоці, а також незаконну анексію Росією Криму”, - йдеться у заяві МЗС.
Зазначається, що Канада додала до санкційних списків 114 фізичних та 15 юридичних осіб.
“Ці санкції запроваджені у відповідь на російські військові дії проти трьох українських суден та захоплення українських моряків у Чорному морі в листопаді 2018 року. Ці, погоджені із США та ЄС, санкції підкреслюють трансконтинентальну єдність у реагуванні на російські агресивні дії в Україні та порушення нею міжнародного права”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС додали, що Канада також наклала санкції на “ряд фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконне вторгнення та окупацію Криму й дестабілізацію східної України”.
Повний перелік осіб, які потрапили під розширення канадських санкцій, доступний за посиланням.
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