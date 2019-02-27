Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у п'ятницю запровадив санкції, пов'язані з агресією РФ в Україні, проти шести високопоставлених росіян і восьми організацій.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті американського мінфіну, повідомляє Укрінформ.



Зокрема, до списку фізичних осіб, проти яких запроваджуються індивідуальні санкції, внесені:

- заступник директора Прикордонної служби ФСБ Росії Геннадій Медведєв, 1959 р.н.;

- заступник "голови ЦВК" так званої "ДНР" Олексій Найденко, 1980 р.н.;

- начальник служби прикордонного управління ФСБ Росії по Криму Руслан Ромашкін, 1976 р.н.;

- заступник начальника прикордонного управління ФСБ Росії по Криму Андрій Шеїн, 1971 р.н.

- начальник прикордонного управління ФСБ Росії по Криму Сергій Станкевич, 1963 р.н.;

- "секретар ЦВК" так званої "ДНР" Володимир Висоцький, 1985 р.н.

До переліку організацій, які опинилися під американськими санкціями, включені:

АТ "Концерн Океанприбор" (м. Санкт-Петербург); АТ Завод "Фиолент" (м. Сімферополь); Конструкторсько-технологічне бюро "Судокомпозит" (м. Феодосія); ТОВ "Новые проекты" (м. Москва); ТОВ "Консоль-Строй" (м. Сімферополь); Публічне АТ "Звезда" (м. Санкт-Петербург); Публічне АТ "Ярославский судостроительный завод" (м. Ярославль); ВАТ "Зеленодольский завод им. Горького" (м. Зеленодольськ, Республіка Татарстан, Росія).

Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин: "Сполучені Штати та наші трансатлантичні партнери не дозволять тривалій агресії РФ проти України бути безкарною".

Водночас, глава Мінфіну підкреслив, що санкції стали спільною ініціативою США, Європейського Союзу і Канади, що "посилює спільне зобов'язання запроваджувати цілеспрямовані та суттєві санкції у відповідь на спроби Кремля нехтувати міжнародними нормами й підривати суверенітет і територіальну цілісність України".

Крім того, американський міністр підкреслив, що міжнародна спільнота "рішуче налаштована проти російських військово-морських атак у Керченській протоці, анексії Криму та підтримки з боку РФ незаконних сепаратистських виборів на сході України".

Як повідомлялося, раніше Рада ЄС включила до переліку осіб та установ, на які поширюються санкції у зв’язку із їх діями з підриву або загроз територіальній цілісності України, вісьмох росіян, причених до організації збройної провокації проти українських кораблів в Азовському морі.