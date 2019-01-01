Дельфины массово выбросились на берег Евпатории

21:01 15.03.2019 0 комментариев Крым

Около 11 мёртвых особей лежат на берегу Евпатории. Дельфинов нашли в районе трассы Симферополь – Евпатория.

Об этом сообщил корреспондент крымских «Вестей» в четверг, 14 марта, передает yaltacrimea.ru.

По всей видимости, животные умерли не так давно, возможно, этим утром.

Точные причины случившегося пока неизвестны.

Это могло произойти из-за вмешательства человека, но учёные не исключают того, что дельфины сами выбросились на берег. По их словам, когда вожак получает ранение, травму он выбрасывается на берег. При этом стая следует за ним. Таким образом животные становятся жертвами своей социальной структуры.

Отмечается, что расстояние между мёртвыми дельфинами составляет несколько сотен метров. Вероятно также, что причиной массовой гибели животных мог стать шторм.

Несколько погибших дельфинов замечены и в районе посёлка Морское.

За прошлый год на берег Крыма выбросилось 428 дельфинов.

Тогда сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» отмечают, что пик выбросов традиционно приходится на весенне-летний период.



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