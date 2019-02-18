"Скіфське золото" буде представлено світовій громадськості

20:41 15.03.2019 0 комментариев Крым

Як тільки експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі" або "Скіфське золото" повернуть з Нідерландів до України, її буде представлено українській та світовій громадськості.

Як передає кореспондент  УНІАН, про це міністр культури України Євген Нищук заявив під час прес-конференції в Києві.

“Наша позиція у суді була чітка, вона ґрунтується на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції… Ми принципово не відходили від цієї позиції та не підемо на поступки й будемо боротись до кінця”, - зазначив Нищук.

Він повідомив, що мав розмову з міністром мистецтва, спадщини та туризму Великої Британії Майклом Еллісом, який заявив, що всі найкращі британські виставкові майданчики відкритті для “скіфського золота”.

Перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко наголосила на тому, що адвокати, що представляли кримські музеї, апелювали сумнівними фактами та спирались на Конституцію АРК Крим, яку було ухвалено ще до прийняття Конституції України.

Крім того, однією із причин, з яких “скіфське золото” не мають повертати Україні, російські адвокати називали високий рівень корупції в нашій країні.

Фоменко також нагадала, що Україна має виплатити 110 тис. євро за зберігання цінностей амстердамському Музею Алларда Пірсона.

Як зазначив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов, ця сума має бути сплачена після остаточного рішення суду.

Він також додав, що ця апеляція не є останньою інстанцією, адже сторона, яка програє, має право подати касацію до Верховного суду Нідерландів.

Своєю чергою, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар наголосила, що Росія завжди дотримувалась крадіжницької філософії, тому якби цінності повернулися до Криму, вони б навряд там залишились.

Як повідомлялося раніше, Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція «скіфського золота» з кримських музеїв має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Представництво та захист інтересів України у суді здійснювала юридична фірма Bergh Stoop&Sanders N.V. 11 березня 2019 року відбулося засідання Апеляційного суду Амстердама у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона - археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерландів) про повернення в Україну експонатів виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі" або "Скіфське золото".

Апеляційний суд має оголосити рішення у справі 11 червня.


 



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