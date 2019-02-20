У Міністерстві закордонних справ РФ знову заявили, що Росія окупувала Крим «назавжди», щоб не допустити створення з півострова «непотоплюваного авіаносця НАТО».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова у зв'язку з п'ятою річницею анексії півострова.

«Для нас питання про Крим вирішено назавжди - оскільки його возз'єднання стало результатом вільного волевиявлення населення півострова на референдумі», - наголосила вона.

Захарова вважає, що так званий «референдум», проведений після окупації півострова, є проявом «істинної демократії».

«У ситуації навколо Криму повною мірою проявилася стратегічна лінія так званого колективного Заходу на підрив наростаючої могутності і зовнішньополітичного авторитету нашої країни», - додала вона.

За її словами, в Києві у 2014 році західні партнери були явно збентежені тим, що їм не вдалося заодно з Україною втягнути Крим в орбіту свого впливу, перетворивши півострів на якийсь авіаносець НАТО в Чорному морі».

Захарова вважає, що як «помсту» було запроваджено «незаконні» секторальні і персональні санкції.



