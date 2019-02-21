Лоукостер Ernest Airlines запускає рейс Київ - Генуя
|20:01 15.03.2019
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|Украина
Італійська авіакомпанія Ernest Airlines запустив рейс Київ - Генуя.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту «Київ» на своїй сторінці у Facebook, передає УНІАН.
«Італійська авіакомпанія Ernest Airlines і Міжнародний аеропорт «Київ» раді повідомити, що 16 березня відкривається новий рейс Київ - Генуя», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це перший прямий рейс між двома містами, який виконуватиметься раз на тиждень з 16 по 30 березня і двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи, починаючи з 2 квітня.
Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії www.flyernest.com.
Як повідомлялося раніше, італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з 12 березня запустила регулярні рейси з Харкова до Рима і Мілана (Італія).
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