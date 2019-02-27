Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу
|19:41 15.03.2019
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|Россия
Росія користується розмитими законами про корпоративну реєстрацію, легкі податкові умови й нерівні антикорупційні практики, щоб розширювати свій економічний вплив у деяких країнах Західної Європи.
Звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень конкретно вказує на три країни: Австрію, Італію і Нідерланди, які відкривають перед Москвою усі двері.
Їхні фінансові й політичні системи умисне чи неумисне дозволяють Кремлю грати економічними й політичними м’язами, пише Wall Street Journal, цитує УНІАН.
Російське інвестування в Австрії майже подвоїлося з 2014 року, коли Москва анексувала український Крим, а США і Євросоюз вирішили покарати її за це санкціями.
На російські гроші припадало 16% від усіх іноземних прямих інвестицій в Австрії у 2017 році. Хоча ще у 2013-му цей показник складав не більше 8%.
В Італії, як зазначено у звіті, економічні зв’язки з Росією зміцнювалися на тлі стагнації італійських стандартів управління. Деякі з головних політичних партій в країні розділяють погляди Кремля, націлені проти іммігрантів і Євросоюзу. Російські компанії роблять стратегічні інвестиції в італійському енергетичному, телекомунікаційному секторі, а також на ринку нерухомості.
Італійські банки стали другим після Швейцарії місцем для розміщення російських грошей. За оцінками, на італійських рахунках росіяни сховали близько 23 мільярдів доларів.
А Нідерланди стали другим найбільшим торговельним партнером для Росії. Активи російських компаній в королівстві зросли до 121 мільярда доларів у 2017 році. Хоча у 2009 році їх було лише 49 мільярдів. Це неймовірне зростання сталося здебільшого до 2014 року і появи санкцій. Але і впродовж останніх п’яти років цей рівень російських активів у Нідерландах теж збільшувався.
«Бізнес відбувається таємно в обхід санкцій», - сказала колишній чиновник Держдепартаменту й автор звіту Хізер Конлі.
За її словами, пророблена нею робота не має на меті в чомусь звинуватити Європу чи три вказані країни, а лише звернути увагу на проблему, ліквідація якої вимагає більшої трансатлантичної співпраці у боротьбі з потоком брудних грошей.
Прес-секретар посольства Нідерландів у Вашингтоні сказала, що королівство добре знало про російських вплив.
«Ми точно не вважаємо себе тими, хто відкриває двері перед злочинною російською діяльністю, умисне чи неумисне», - сказала вона.
За словами представника нідерландського посольства, на торговельні показники сильно впливає транзит російських товарів через порт в Роттердамі.
«Ми повністю визнаємо недоліки нашої податкової системи в міжнародній сфері. Боротьба з ухилянням від податків – це стовп політики нашого уряду», - додала прес-секретар посольства.
У австрійському дипломатичному представництві сказали, що не можуть коментувати звіт, якого не бачили. Посольства Італії й Росії не відповіли на запити про коментарі.
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