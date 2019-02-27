Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу

19:41 15.03.2019 0 комментариев Россия

Росія користується розмитими законами про корпоративну реєстрацію, легкі податкові умови й нерівні антикорупційні практики, щоб розширювати свій економічний вплив у деяких країнах Західної Європи.

Звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень конкретно вказує на три країни: Австрію, Італію і Нідерланди, які відкривають перед Москвою усі двері.

Їхні фінансові й політичні системи умисне чи неумисне дозволяють Кремлю грати економічними й політичними м’язами, пише Wall Street Journal, цитує  УНІАН.

Російське інвестування в Австрії майже подвоїлося з 2014 року, коли Москва анексувала український Крим, а США і Євросоюз вирішили покарати її за це санкціями.

На російські гроші припадало 16% від усіх іноземних прямих інвестицій в Австрії у 2017 році. Хоча ще у 2013-му цей показник складав не більше 8%.

В Італії, як зазначено у звіті, економічні зв’язки з Росією зміцнювалися на тлі стагнації італійських стандартів управління. Деякі з головних політичних партій в країні розділяють погляди Кремля, націлені проти іммігрантів і Євросоюзу. Російські компанії роблять стратегічні інвестиції в італійському енергетичному, телекомунікаційному секторі, а також на ринку нерухомості.

Італійські банки стали другим після Швейцарії місцем для розміщення російських грошей. За оцінками, на італійських рахунках росіяни сховали близько 23 мільярдів доларів.

А Нідерланди стали другим найбільшим торговельним партнером для Росії. Активи російських компаній в королівстві зросли до 121 мільярда доларів у 2017 році. Хоча у 2009 році їх було лише 49 мільярдів. Це неймовірне зростання сталося здебільшого до 2014 року і появи санкцій. Але і впродовж останніх п’яти років цей рівень російських активів у Нідерландах теж збільшувався.

«Бізнес відбувається таємно в обхід санкцій», - сказала колишній чиновник Держдепартаменту й автор звіту Хізер Конлі.

За її словами, пророблена нею робота не має на меті в чомусь звинуватити Європу чи три вказані країни, а лише звернути увагу на проблему, ліквідація якої вимагає більшої трансатлантичної співпраці у боротьбі з потоком брудних грошей.

Прес-секретар посольства Нідерландів у Вашингтоні сказала, що королівство добре знало про російських вплив. 

«Ми точно не вважаємо себе тими, хто відкриває двері перед злочинною російською діяльністю, умисне чи неумисне»,  - сказала вона.

За словами представника нідерландського посольства, на торговельні показники сильно впливає транзит російських товарів через порт в Роттердамі.

«Ми повністю визнаємо недоліки нашої податкової системи в міжнародній сфері. Боротьба з ухилянням від податків – це стовп політики нашого уряду», - додала прес-секретар посольства.

У австрійському дипломатичному представництві сказали, що не можуть коментувати звіт, якого не бачили. Посольства Італії й Росії не відповіли на запити про коментарі.


 



Ещё на эту тему:

16:01 13.03.2019
Mastercard і Visa перестали обслуговувати клієнтів російського банку
08:41 13.03.2019
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
15:51 12.03.2019
Конгресс США рассмотрит сразу четыре законопроекта направленными лично против президента России Владимира Путина
15:01 11.03.2019
В южнокорейском порту из-за санкций США отказались заправлять российское судно
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
17:41 06.03.2019
Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ
18:01 05.03.2019
Из-за угрозы санкций правительство РФ закрепляет за профильным банком обслуживание гособоронзаказа
20:41 01.03.2019
Производители оружия в РФ из-за санкций теряют миллиарды
19:41 28.02.2019
В Конгресс США внесен законопроект о сборе данных об активах Путина
18:21 28.02.2019
Топ-менеджмент “Газпрома” не верит в санкции ЕС против российского газового экспорта
12:40 27.02.2019
В Совете Федерации РФ заявили, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти
10:20 27.02.2019
Конгресс США обнародовал законопроект с новыми санкциями против РФ, и призывом вернуть Крым Украине
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
Все новости страны
Греция Греция
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
Все новости страны
Грузия Грузия
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
Все новости страны
Россия Россия
19:41 15.03.2019
Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу
11:41 15.03.2019
В России решили возродить военно-политическую академию
10:41 15.03.2019
Корабли Каспийской флотилии РФ отработали поражение "Калибром" надводных целей
20:21 14.03.2019
США направили в Європу стратегічні ядерні бомбардувальники для стримування Росії
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
09:21 14.03.2019
У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
21:01 15.03.2019
Дельфины массово выбросились на берег Евпатории
20:41 15.03.2019
"Скіфське золото" буде представлено світовій громадськості
20:21 15.03.2019
У РФ виправдовують окупацію Криму "планами" Заходу "перетворити півострів на авіаносець НАТО"
20:15 15.03.2019
Канада запровадила санкції проти Росії за її агресивні дії у Чорному морі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс